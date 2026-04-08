Champions League PSG vs. Liverpool: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de UEFA Champions League Los Reds buscan revancha deportiva frente al conjunto de Luis Enrique, luego de la eliminación en la temporada 2024-2025 de la Copa de Europa.

Video Horario y dónde ver los partidos de ida de Cuartos de Final de la UEFA Champions League

PSG vs. Liverpool se reencuentran en una Fade Final de la UEFA Champions League un año después de la última ocasión cuando lo hicieron en Octavos de Final, duelo que el conjunto parisino logró el boleto a la siguiente ronda en tanda de penales tras empate global de 1-1.

Fue en esa temporada, la 2024-2025, que PSG tuvo su primera derrota como local ante los Reds por 0-1 con gol de Harvey Elliott,quien hoy se encuentra en el Aston Villa. Antes, los del Paris Saint-Germain ganaron en Fase de Grupos al Liverpool 2-1 en la 2018-2019 y en la 1996-97 3-0 en Semifinales de la Recopa de Europa.

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HORARIO Y DÓNDE VER EL PSG VS. LIVERPOOL DE CUARTOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE

PSG llega a este compromiso con cinco juegos seguidos sin perder; empató en su último compromiso de la Fase de Liga y luego volvió a hacerlo en la vuelta de los Playoffs ante AS Mónaco, al que acabó por eliminar. Al Chelsea se impuso 5-2 y luego 0-3 para global de 8-0.

Liverpool, por su parte, acabó tercero en la Fase de Liga y tiene una derrota en sus últimos cinco juegos; Galatasaray lo sorprendió en la ida de los Octavos de Final por 1-0, pero los Reds remontaron con categría 4-0 en Anfield.