Champions League Rüdiger revela lo que necesita Real Madrid para remontar frente al Bayern Múnich De igual forma el jugador merengue destacó la actuación de Harry Kane y lo complicado que fue enfrentarlo.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Antonio Rüdiger elogia a Harry Kane tras juego de Champions League

Después de la derrota de Real Madrid frente al Bayern Múnich, Antonio Rüdiger mencionó lo que necesita el conjunto Blanco para remontar en los Cuartos de Final de la Champions League.

En entrevista con TUDN, el defensor alemán consideró pese a perder, el 1-2 es un buen resultado para ellos ya que pueden remontarlo.

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“Al final nunca es bueno perder, tenemos otro partido en Múnich y creo que el 2-1 es un buen resultado”

“ Necesitamos jugar con coraje desde el primer minuto, esa es la única cosa que el Bayern tiene y nosotros por ahora no mucho”

“Somos Real Madrid y sabemos la situación, necesitamos dos goles y si un equipo lo puede hacer, somos nosotros”, indicó Antonio Rüdiger

Por otro lado, el defensa de Real Madrid destacó lo complicado que es marcar a Harry Kane, jugador que les anotó.

“Es muy difícil, porque el juega como un 10 por eso es un atacante inteligente y tiene mucha calidad y eso se vio en el segundo gol”, agregó.