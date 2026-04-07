    Champions League

    Rüdiger revela lo que necesita Real Madrid para remontar frente al Bayern Múnich

    De igual forma el jugador merengue destacó la actuación de Harry Kane y lo complicado que fue enfrentarlo.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Antonio Rüdiger elogia a Harry Kane tras juego de Champions League

    Después de la derrota de Real Madrid frente al Bayern Múnich, Antonio Rüdiger mencionó lo que necesita el conjunto Blanco para remontar en los Cuartos de Final de la Champions League.

    En entrevista con TUDN, el defensor alemán consideró pese a perder, el 1-2 es un buen resultado para ellos ya que pueden remontarlo.

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    “Al final nunca es bueno perder, tenemos otro partido en Múnich y creo que el 2-1 es un buen resultado

    Necesitamos jugar con coraje desde el primer minuto, esa es la única cosa que el Bayern tiene y nosotros por ahora no mucho

    “Somos Real Madrid y sabemos la situación, necesitamos dos goles y si un equipo lo puede hacer, somos nosotros”, indicó Antonio Rüdiger

    Por otro lado, el defensa de Real Madrid destacó lo complicado que es marcar a Harry Kane, jugador que les anotó.

    “Es muy difícil, porque el juega como un 10 por eso es un atacante inteligente y tiene mucha calidad y eso se vio en el segundo gol”, agregó.

    Real Madrid necesita ganar por un gol en s visita a Bayern Múnicha para forzar el alargue o por más de dos goles para avanzar de forma directa a las Semifinales de la Champions League.

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