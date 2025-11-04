Video ¡Increíble! Caen PSG y Real Madrid ante Bayern Múnich y Liverpool en Champions

La mala noticia es que desde el minuto cuatro de iniciado el encuentro en la cancha del Estadio de los Principes, lo estaban perdiendo, Luis Díaz llegó de segunda línea tras la atajada de Lucas Chevalier y de derecha hizo cruzó el disparo.

El juego siguió con intensidad por parte de ambas escuadras, pero a los 32 minutos cayó el segundo del colombiano, Harry Kane presionó a Marquinhos, este logró salvar el balón, pero de inmediato apareció Lucho para robarle el esférico y definir por un costado del arquero francés.

Tras dos minutos del agregado, Luis Díaz volvió a ser el protagonista, pero esta vez para darle un giro total al partido, una entrada imprudente del delantero del Bayern sobre Hakimi le costó la tarjeta roja.

El PSG de Luis Enrique tuvo un tiempo completo para igualar y darle vuelta al marcador, pero solo les alcanzó para descontar la pizarra, Joao Neves fue el autor de la anotación con un remate vistoso dentro del área.

Con este resultado, el París Saint-Germain perdió el invicto y se quedó en tercer lugar de forma momentánea, el Bayern Múnich por su parte, llegó al liderato con 12 unidades, aún no conoce la derrota.

Para la fecha cinco de esta fase de liga de la Champions League, el PSG recibirá al Tottenham, mientras que el conjunto Bávaro visitará al Arsenal.