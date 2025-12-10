uefa champions league Dortmund pierde la oportunidad de meterse a zona de clasificación directa en Champions League Julian Brandt marcó doblete pero no bastó para meterse a zona directa de clasificación en la UEFA Champions League.

Video Resumen | Resultado histórico para el Bodo que saca el empate al Borussia

Borussia Dortmund dejó ir una oportunidad vital en sus aspiraciones hacia los Octavos de Final de la UEFA Champions League tras dejar ir la victoria frente al Bodo/Glimt en el BVB Stadion Dortmund o Signal Iduna Park dentro de la sexta jornada de la Fase de Liga.

Julian Brandt anotó doblete a los minutos 18 y 51, doble ventaja del conjunto alemán que dejó escapar por descuidos defensivos, primero con un remate de cabeza de Haitam Aleesami para el 1-1 parcial y luego un error defensivo bien aprovechado por Jens Petter Hauge para el 2-2 definitivo.

Incluso el marcador pudo ser más sorpresivo cuando en la recta final del partido el portero del Dortmund, Gregor Kobel, desvió con un manotazo cerca del travesaño un remate que iba hacia las redes y que pudo acercar al cuadro noruego a zona de Playoff de la Copa de Europa.

El punto sirvió de poco en esta jornada para Borussia Dortmund, pues de haber ganado se pudo colocar con facilidad entre los mejores ocho lugares que dan el pase directo a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Sin embargo, Dortmund llegó a 11 puntos y se quedó en el puesto 10 de la tabla, apenas un punto por debajo del Liverpool, y en zona de Playoffs por un boleto a los Octavos de Final del torneo continental.

El próximo partido del Borussia Dortmund en la temporada es en enero contra Tottenham en Londres y después cerrará la Fase de Liga como local ante el corrosivo Inter de Milán. Bodo/Glimt, por su parte, se citará ante el peligroso Manchester City para despedirse de la UEFA Champions League contra Atlético de Madrid en España.