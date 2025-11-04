Arsenal debuta al jugador más joven de la historia de la Champions League

Video Resumen | Goleada con récord histórico del Arsenal en Champions League

Arsenal hizo historia este martes en la UEFA Champions League al debutar al jugador más joven de la competición en su victoria de 0-3 sobre el Slavia Praga.

Max Dowman, extremo derecho inglés, entró de cambio al minuto 72 por Jurrien Timber para jugar su primer partido de la Champions League con 15 años y 308 días.

PUBLICIDAD

Dowman, que el pasado 23 de agosto debutó en la Premier League ante Leeds United, superó el récord del alemán Youssoufa Moukoko que en 2020 debutó en la Champions con el Borussia Dortmund con 16 años y 18 días.

💫 @Arsenal's Max Dowman is substituted on against Slavia Prague and becomes the youngest player in Champions League history! pic.twitter.com/WT7zfUYQHk — Premier League (@premierleague) November 4, 2025

Lamine Yamal es el tercer futbolista más joven en disputar el torneo con 16 años y 68 días con el Barcelona en 2023.

Es el quinto partido de Max Dowman con el primer equipo del Arsenal esta temporada al disputar dos de Premier League y dos de EFL Cup, donde ya tuvo su primera titularidad contra el Brighton el pasado 29 de octubre.

Arsenal golea al Slavia Praga con doblete de Mikel Merino

El Arsenal de Mikel Arteta se llevó la victoria en la Eden Arena de Praga, República Checa, con un doblete de Mikel Merino (46’, 68’) y un penal de Bukayo Saka (32’).

Los Gunners marchan con paso perfecto en la Fase de Liga de la UEFA Champions League donde son líderes con 12 puntos, 11 goles a favor y ninguno en contra.