    Arsenal

    Arsenal debuta al jugador más joven de la historia de la Champions League

    Max Dowman entró de cambio en la goleada de los Gunners sobre Slavia Praga en la Jornada 4.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | Goleada con récord histórico del Arsenal en Champions League

    Arsenal hizo historia este martes en la UEFA Champions League al debutar al jugador más joven de la competición en su victoria de 0-3 sobre el Slavia Praga.

    Max Dowman, extremo derecho inglés, entró de cambio al minuto 72 por Jurrien Timber para jugar su primer partido de la Champions League con 15 años y 308 días.

    PUBLICIDAD

    Dowman, que el pasado 23 de agosto debutó en la Premier League ante Leeds United, superó el récord del alemán Youssoufa Moukoko que en 2020 debutó en la Champions con el Borussia Dortmund con 16 años y 18 días.

    Lamine Yamal es el tercer futbolista más joven en disputar el torneo con 16 años y 68 días con el Barcelona en 2023.

    Es el quinto partido de Max Dowman con el primer equipo del Arsenal esta temporada al disputar dos de Premier League y dos de EFL Cup, donde ya tuvo su primera titularidad contra el Brighton el pasado 29 de octubre.

    Arsenal golea al Slavia Praga con doblete de Mikel Merino

    El Arsenal de Mikel Arteta se llevó la victoria en la Eden Arena de Praga, República Checa, con un doblete de Mikel Merino (46’, 68’) y un penal de Bukayo Saka (32’).

    Los Gunners marchan con paso perfecto en la Fase de Liga de la UEFA Champions League donde son líderes con 12 puntos, 11 goles a favor y ninguno en contra.

    El próximo partido del conjunto londinense en la competencia será el 26 de noviembre cuando reciba al Bayern Múnich en el Emirates Stadium.

    Más sobre UEFA Champions League

    1 min
    La increíble humildad de Haaland al ser comparado con Cristiano y Messi

    La increíble humildad de Haaland al ser comparado con Cristiano y Messi

    1:18
    Hostil recibimiento para exjoya del Liverpool previo a la Champions

    Hostil recibimiento para exjoya del Liverpool previo a la Champions

    2 min
    Liverpool vs. Real Madrid, duelo marcado por reencuentros y distintas realidades

    Liverpool vs. Real Madrid, duelo marcado por reencuentros y distintas realidades

    1 min
    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 4 de noviembre

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 4 de noviembre

    1 min
    Slavia Praga vs. Arsenal: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Slavia Praga vs. Arsenal: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Relacionados:
    ArsenalSlavia Prague

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX