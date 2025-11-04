Liverpool vs. Real Madrid no desestimó las expectativas que hubo alrededor de este partidazo por la Jornada 4 de la Fase de Liga en la UEFA Champions League y el triunfo de los Reds lo constató frente a un ambiente inmejorable en Anfield en el que incluso propinó la silbatina más sonora en lo que va de la temporada.

Un solitario gol de Alexis Mac Allister sobre el minuto 61 en jugada a balón parado y tras remate de cabeza en el área sentenció los tres puntos para el local y con ello arrebatar el paso perfecto de los merengues en la Copa de Europa 2025-2026, a quienes incluso igualó en puntos acumulados.

La polémica no fue ajena a este tipo de partidos de alta gama, pues tras una revisión en el VAR se desestimó una mano en el área del conjunto español y que se perfilaba como potencial penal para el Liverpool; sin embargo, pese a la fatal decisión, Liverpool logró sacar los tres puntos y un solo gol bastó.

Pudieron ser más anotaciones de los Reds; no obstante, el portero belga Thibaut Courtois fue determinante para evitarlo con varias atajadas, algunas a ras de línea de gol, en una noche soberbia de no ser por el gol que recibió en contra y con el que Liverpool igualó con nueve puntos al Real Madrid, aunque éste en mejor posición por la diferencia de goles.

Alexander-Arnold protagonizó, por su parte, una voraz silbatina en su contra tras entrar de cambio del lado del Real Madrid por Arda Guler; el inglés llegó esta temporada al conjunto madrileño proveniente del Liverpool, por lo que la afición red no le perdonó el traspaso y se lo hizo saber este martes de UEFA Champions League.

Al final, el director técnico Xabi Alonso se fue amonestado por airados reclamos y protagonizó la segunda derrota consecutiva del Real Madrid ante Liverpool, en ambos casos en Anfield; la anterior en noviembre de 2024 cuando cayó 2-0.

Ahora, Real Madrid quedó en la quinta posición mientras que Liverpool es sexto, por lo que escaló hasta zona de clasificación directa a los Octavos de Final en una victoria alentadora de cara al juego en la Premier League ante Manchester City y contra PSV de nuevo en Anfield en su siguiente juego de la Copa de Europa.