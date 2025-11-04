Video ¡Golazo colchonero! La araña define con potencia tras gran asistencia de Simeone

Julián Alvarez hizo historia en la UEFA Champions League al anotar el gol que encaminó la victoria por 3-1 del Atlético de Madrid ante Union Saint-Gilloise en la Jornada 4 de la Fase de Liga.

La Araña anotó al minuto 39 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para superar a Lionel Messi como el máximo anotador argentino en sus primeros 30 partidos de Champions League.

En sus inicios con el Barcelona, La Pulga marcó 16 goles, mientras que Julián Alvarez llegó a 17 tantos: ocho con el Manchester City y nueve con los Colchoneros.

La Araña también rebasó las marcas de Sergio 'Kun' Agüero (14), Hernán Crespo (13) y Lisandro López (13).

🇦🇷 Goles marcados por jugadores argentinos en sus primeros 3⃣0⃣ partidos en la Champions League propiamente dicha:



🤟 Julián Alvarez - 17 ⚽



Lionel Messi - 16 ⚽

Sergio Agüero - 14 ⚽

Hernán Crespo - 13 ⚽

Lisandro - 13 ⚽#UCL pic.twitter.com/xnLwhE88Ld — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 4, 2025

Alvarez es el líder del ataque en el equipo de Diego ‘Cholo’ Simeone y en esta temporada registra nueve goles y cinco asistencias en 17 encuentros.

Conor Gallagher anotó el 2-0 del Atlético de Madrid con un zapatazo al ángulo al minuto 72, mientras que Union Saint-Gilloise descontó la pizarra al 80’ vía Ross Sykes.

Marcos Llorente cerró la victoria de los Colchoneros en el tiempo de compensación (90+6') al empujar un despeje del arquero rival tras atajar un disparo de Thiago Almada.

Atlético de Madrid conquistó su segundo triunfo en la Champions League para llegar a seis puntos y escalar al lugar 14 de la Fase de Liga.