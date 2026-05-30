    Willian Pacho

    Willian Pacho nunca dudó del bicampeonato del PSG en la Champions League

    El defensa central encarará motivado el Mundial 2026 con la selección de Ecuador.

    Por:Juan Regis
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    Video Willian Pacho nunca dudó del bicampeonato del PSG

    Willian Pacho celebró su segundo título de Champions League tras el bicampeonato del PSG conseguido ante Arsenal en Budapest, Hungría.

    El defensa central del club parisino agradeció a la afición del PSG por su incondicional apoyo en las buenas y en las malas, y aseguró que nunca dudó de la victoria.

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    "Hinchada increíble que todos los partidos, ganando o perdiendo, hoy por ejemplo empezamos perdiendo y nunca dejaron de alentar.

    "Fue algo inoportuno que tuvieron ellos la oportunidad, cosas que pasan y sabíamos que íbamos a ganar sí o sí, este es un equipo muy resiliente que como hemos pasado por muchas cosas estábamos preparados para estas situaciones y mucho más.

    "Desde el primer día que llegué me sentí muy bien, la humildad y personalidad de todos, siempre fuimos un equipo, el entender que si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos, hemos entendido eso en estos dos años y ahí están los resultados".

    Así quedó el Grupo de Ecuador para el Mundial 2026

    Grupo E

    • Alemania
    • Curazao
    • Costa de Marfil
    • Ecuador

    Sedes del Grupo E encabezado por Alemania

    • Houston
    • Kansas City
    • Toronto
    • Philadelphia
    • New York/New Jersey
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