Champions League PSG empata con Bayern 1-1 y avanza a la final de Champions League El equipo francés avanzó a su segunda final al hilo, con marcador global de 6-5.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡El PSG a la final de la Champions League! ¡Se enfrentarán al Arsenal por el título de la Champions League!

El Paris Saint-Germain empató 1-1 ante el Bayern Múnich en el encuentro de vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League, suficiente para meterse a su segunda final consecutiva tras ganar en el marcador global por 6-5.

A diferencia de lo que ocurrió en el encuentro de la semana pasada, donde ambos equipos anotaron nueve goles, este miércoles solo dos fueron suficientes para decretar a un ganador.

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PSG aseguró su pase desde los primeros minutos

Pese a que hubo intensidad y jugadas de peligro en ambos lados de la cancha, los galos se mostraron igual de sólidos tanto en el ataque como en defensa. Crearon más oportunidades de gol y tampoco dejaron que los alemanes se crecieran.

Transcurrían apenas dos minutos del comienzo del encuentro cuando Khvicha Kvaratskhelia recibió el balón poco más allá del medio campo, desbordó por la banda izquierda y envió un centro raso, donde Ousmane Dembélé remató de zurda para dejar atónitos a todos y poner el primero para el PSG.

Bayern le puso emoción al final, pero no le alcanzó

Para la segunda mitad, el equipo galo cambió su estrategia y jugó al contragolpe. Sabiendo que el Bayern tenía la obligación de buscar los goles, el PSG intentó aprovechar los espacios y, aunque sí los encontró, el arquero Manuel Neuer evitó que la diferencia fuera mayor.

En tiempo de compensación, Harry Kane le puso emoción al final con un gol para el Bayern que hizo soñar a sus seguidores por unos minutos más, pero el milagro no se concretó.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Champions League?

De esta manera, el PSG se encontrará con el Arsenal en la final de la Champions League el próximo 30 de mayo en la Puskás Aréna en Hungría.

BAYERN MÚNICH VS. PSG ACCIONES DEL ENCUENTRO

Todo está listo para el arranque del encuentro de vuelta de la semifinal de Champions League 2025-26.

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Silbatazo final y el PSG a la final

(90 | 1-1) PSG avanza a la final de la Champions League. El encuentro de hoy termina 1-1, pero se impone por marcador de 6-5 ante Bayern Múnich.

¡Gol de Bayern! El club alemán sigue soñando

(90+3' | 1-1) Harry Kane descuenta en tiempo de compensanción y el Bayern Múnich busca el milagro.

Manuel Neuer ha sido el héroe

(63' | 0-1) El portero alemán saca un tiro que iba directo a gol. El veterano ha mantenido en la pelea a su equipo.

Bayern se salva del segundo

(56' | 0-1) En un doble remate del PSG, el arquero Manuel Neuer se muestra firme abajo de los tres palos y salva a su equipo.

Finalizan los primero 45 minutos

(45+1' | 0-1) Luego de un intenso primer tiempo, el equipo galo se encuentra arriba y con medio boleto a la Final.

Alerta en el Bayern Múnich por jugador lesionado

(15' | 0-1) Jamal Musiala recibe atención médica, pero por suerte el jugador continuó en el terreno de juego.

¡Gol del PSG! Los franceses sorprenden con gol de vestidor

(2' | 0-1) Khvicha Kvaratskhelia desborda por la banda izquierda, envía centro raso y Dembélé remata de zurda para dejar atónitos a todos y poner el primero para el PSG.

Pitazo inicial en el Allianz Arena