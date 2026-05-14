Champions League Mary Rock lanza inesperada propuesta a Matvey Safonov previo a la Final de Champions League El arquero no ha respondido, pero sí lo hizo su esposa de una manera muy singular que igual se hizo viral.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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La previa de la Final de la UEFA Champions League ya comenzó a calentarse fuera de la cancha y uno de los nombres que inesperadamente se hizo tendencia fue Matvey Safonov, portero del PSG, luego de recibir una singular propuesta por parte de la actriz de cine para adultos Mary Rock.

A través de redes sociales, Mary Rock lanzó un mensaje dirigido al arquero ruso, donde prometió realizar una colaboración especial con él si el Paris Saint-Germain consigue levantar el título de la Champions League en la final ante Arsenal.

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¿Qué le propuso Mary Rock a Matvey Safonov?

La publicación rápidamente se viralizó entre aficionados del conjunto parisino y seguidores del futbol europeo, generando miles de reacciones y comentarios previos al duelo.

“¡Hola, Matvey Safonov! Yo, como aficionada del PSG, te deseo suerte y la victoria contra el Arsenal en la final de la Champions League. Y para que el triunfo sea aún más dulce, te prometo tantas noches apasionadas como atajadas hagas en el partido”, escribió la actriz.

¿Cómo reaccionó Safonov a la propuesta?

El guardameta ruso no respondió públicamente; de hecho, se ha mantenido al margen. Sin embargo, quien sí reaccionó fue su pareja, Marina Kondratiuk, y lo hizo con bastante ironía.

“No tiene ni idea de que, para él, las noches apasionadas significan hacer crucigramas, ver el programa ‘¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?’ e irse a la cama a las 11:30 de la noche porque, maldita sea, tiene que levantarse temprano al día siguiente para entrenar”, respondió.

La final de la UEFA Champions League se realizará el próximo 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, entre el PSG y Arsenal.