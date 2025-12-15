    Futbol

    John Terry revela que pensó en el suicidio tras fallar un penal en Champions League

    John Terry habló sobre lo que vivió en la Final del 2008 frente al Manchester United.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Resumen | ¡Chelsea humilla al Barcelona en Stamford Bridge!

    El histórico jugador del Chelsea, John Terry, cimbró al medio futbolístico al revelar que quiso quitarse la vida tras fallar un penal en la Final de la Champions League.

    En la edición del 2008, los Blues y Manchester United definieron al campeón de Europa desde la tanda de penaltis, y el ex jugador del Chelsea tuvo en sus pies el gol del triunfo, sin embargo, un resbalón provocó que fallará su tiro para que dos penaltis después los Red Devils se consagraran campeones.

    Y dicha tanda de penaltis quedó marcada en la memoria de John Terry y en entrevista para el podcast de Reece Mennie, el inglés contó que pasó por su cabeza en aventarse desde el piso 25 de su hotel.

    "Mirando hacia atrás, me hubiera encantado en ese momento haber hablado con algún especialista porque recuerdo que después del partido todos volvimos al hotel y yo estaba en el piso 25 pensando: '¿por qué?' '¿por qué?"

    "No digo que fuera a saltar, pero en ese momento te pasan muchas cosas por la cabeza y tirarme era una de ellas", mencionó John Terry.

    Y agregó que afortunadamente sus compañeros estuvieron a su lado y evitaron la desgracia y contó que al paso de los años ese recuerdo se ha ido suavizando.

    Cuatro años después de ese suceso, John Terry y el Chelsea consiguieron la Champions League al vencer a Bayern Múnich, aunque el futbolista no jugó por estar suspendido.

