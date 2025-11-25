    Futbol

    Chelsea vs Barcelona | Horario y dónde ver el compromiso de Champions League

    Los Blues reciben a los blaugranas que llegan motivados por regresar a su estadio y golear 4-0 al Athletic de Bilbao.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Chelsea vs Barcelona | Horario y dónde ver el compromiso de Champions League

    Chelsea recibe a Barcelona en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 de la UEFA Champions League. Ambos equipos suman siete unidades cada uno y ocupan las posiciones 11 (Chelsea) y 12 (Barcelona) en la tabla general.

    El cuadro blaugrana viene de triunfo en LaLiga por contundente 4-0 sobre Athletic de Bilbao. Chelsea enfrentó al Arsenal, en la Liga Premier.

    Horario y dónde ver el Chelsea vs. Barcelona de la Champions League

    El FC Barcelona solo ha perdido tres de sus últimos 20 partidos de competiciones de la UEFA contra equipos ingleses, y solo uno de sus últimos once partidos de la fase liga.

    Cuándo es: Martes 25 de noviembre en Stamford Bridge.

    Horario: A las 14:00 horas en el Centro de México, 15:00 horas en el Este y 12:00 PM en el Pacífico de los Estados Unidos.

    Dónde ver: En los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

