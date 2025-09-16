    Futbol

    Horario y dónde ver el PSV vs. Union Saint-Gilloise de Champions League

    Rueda el balón en el torneo de clubes más importante del mundo, el PSV recibe Union Saint-Gilloise de Bélgica.

    Arranca la ronda 1 de la UEFA Champions League, el cuadro del PSV de los Países Bajos recibe al Union Saint-Gilloise de Bélgica en el Philips Stadium, el jugar de local debe ser motivo para comenzar con el pie derecho para los de casa.

    Cabe recordar que esta ronda de Champions League todos los equipos se ubican en una tabla general y avanzarán a la siguiente instancia los clubes que sumen más puntos.

    En la liga de Bélgica, el Union Saint-Gilloise ocupa la primera posición con 14 unidades y comparte la cima con el STVV. En la Eredivisie, el PSV se ubica en el cuarto lugar con nueve puntos.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PSV VS. UNION SAINT-GILLOISE DE CHAMPIONS

    Cuándo: el juego es el martes 16 de septiembre a las 10:45 hora del centro de México, 12:45 en el Este y 9:45 en el Pacífico de los Estados Unidos.

    En dónde ver: En los Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.

