Video Mbappe habla del 'póker de goles' que logró este día en Champions League

El Real Madrid no conocía la victoria en los últimos tres partidos de Champions League y esta noche en Grecia, Kylian Mbappé fue el factor en el triunfo 4-3 del Real Madrid sobre Olympiacos.

El futbolista francés reconoce que la victoria es importante para salir del mal momento de tres partidos sin sumar de a tres puntos en el certamen europeo. “El objetivo del equipo es estar en los primeros ocho de la clasificación”, señaló Mbappé.

El jugador merengue asegura que el encuentro resultó complicado, porque comenzaron con pérdidas, a pesar de que abrieron el marcador y tomaron ventaja, Olympiacos se fue recuperando al grado de quererles empatar.

PUBLICIDAD

“Tuvimos el control del partido, pero el rival fue reaccionando al grado de complicarnos en la recta final”, agregó.

Lo más importante era ganar: Xabi Alonso

Los tres partidos sin victoria en Champions League para el Real Madrid era una situación que tenía un tanto inquieto al técnico español, Xabi Alonso, por esa razón el triunfo ante Olympiacos le da tranquilidad al equipo. “La clasificación es el objetivo del cuadro merengue y esta noche vimos un partido que ha tenido de todo con el marcador final 4-3”, declaró el español.

Sobre el marcador Xabi reconoce que el recibir tres goles es algo que ocurre en Champions, no era fácil ganar, pero lo consiguieron. “Buscamos estar juntos para atacar, para defender. Sobre Kylian Mbappé no solo son sus goles, es su trabajo, su liderazgo, su forma de influenciar a sus compañeros, con el día a día, hoy los goles es su talento natural”.