Video Así responde Lamine Yamal a lo que se dice de él fuera de cancha

Lamine Yamal fue el autor de uno de los tantos del Barcelona, en el empate de su equipo ante Brujas, en la Champions League.

Al finalizar el partido en entrevista exclusiva con el reportero de TUDN, Hugo Ramírez, el futbolista español habló del empate ante Brujas que los deja con un sabor agridulce, al no salir las cosas como se hubieran querido.

“Debemos trabajar en defender mejor, después el trabajo en el medio campo y sí también los delanteros mejorar su desempeño”, señaló el jugador blaugrana.

Al cuestionarle s obre lo que pasa en torno a Lamine Yamal afuera de las canchas por ser una figura, el jugador asegura que el 90 por ciento de las cosas que se dicen son mentiras, no le importa nada de lo que se dice.

“Me debo concentrar en mi trabajo y se hablaba de que estaba triste, por mi pubalgia y todo eso es mentira. Trabajaba en lo mío, enfocado en este partido y seguir así”.