    Futbol

    Lamine Yamal y su respuesta a lo que ocurre fuera de las canchas

    El futbolista del Barcelona asegura que todo lo que se habla de él afuera de las canchas, son mentiras y se concentra en el futbol.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Así responde Lamine Yamal a lo que se dice de él fuera de cancha

    Lamine Yamal fue el autor de uno de los tantos del Barcelona, en el empate de su equipo ante Brujas, en la Champions League.

    Al finalizar el partido en entrevista exclusiva con el reportero de TUDN, Hugo Ramírez, el futbolista español habló del empate ante Brujas que los deja con un sabor agridulce, al no salir las cosas como se hubieran querido.

    PUBLICIDAD

    “Debemos trabajar en defender mejor, después el trabajo en el medio campo y sí también los delanteros mejorar su desempeño”, señaló el jugador blaugrana.

    Al cuestionarle s obre lo que pasa en torno a Lamine Yamal afuera de las canchas por ser una figura, el jugador asegura que el 90 por ciento de las cosas que se dicen son mentiras, no le importa nada de lo que se dice.

    “Me debo concentrar en mi trabajo y se hablaba de que estaba triste, por mi pubalgia y todo eso es mentira. Trabajaba en lo mío, enfocado en este partido y seguir así”.

    Con respecto a su nivel de juego Yamal fue crítico al comentar que no se encuentra en su mejor momento, pero trabaja todos los días para recuperarlo, al lado de cuerpo médico y dirección técnica.

    Más sobre UEFA Champions League

    2:02
    Así responde Lamine Yamal a lo que se dice de él fuera de cancha

    Así responde Lamine Yamal a lo que se dice de él fuera de cancha

    2 min
    Brutal golazo de Lamine Yamal, pero Barcelona es incapaz de vencer a Brujas

    Brutal golazo de Lamine Yamal, pero Barcelona es incapaz de vencer a Brujas

    5:59
    Resumen | ¡Campanada! Pafos vence a Villarreal y se mete a zona de calificación

    Resumen | ¡Campanada! Pafos vence a Villarreal y se mete a zona de calificación

    1 min
    Qarabag saca un empate de mérito al Chelsea

    Qarabag saca un empate de mérito al Chelsea

    1 min
    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 5 de noviembre

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 5 de noviembre

    Relacionados:
    FutbolBarcelonaLamine Yamal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX