    Ajax vs Benfica | Horario y dónde ver el partido de Champions League

    Ambos equipos buscan su primer triunfo en la Jornada 5 de la UEFA Champions League, por lo que Ajax deberá aprovechar localía.

    Baudelio García Espinosa.
    Los buenos resultados se han alejado para el Ajax y el Benfica en la primera fase de la Champions League. Ambos equipos no suman triunfo, ni tampoco empate en los primeros cuatro compromisos del certamen de la UEFA.

    Ajax en su último partido perdió 0-3 ante Galatasaray. Benfica por su parte, también acumuló un descalabro 0-1 frente a Bayer Leverkusen.

    Horario y dónde ver el Ajax vs. Benfica de la Champions League

    En los últimos cinco partidos entre Ajax y Benfica el resultado ha sido un triunfo para el local, dos empates y una victoria para la visita.

    Cuándo es: Martes 25 de noviembre en el Johan Cruyff Arena

    Horario: 11:45 AM en el Centro de México, 12:45 PM en el Este y 9:45 AM en el Pacífico en los Estados Unidos.

    Dónde ver: En los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

