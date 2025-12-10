    Athletic Club

    Horario y dónde ver el Athletic vs PSG de la Champions League

    El conjunto de los Leones quiere escalar posiciones y aprovechar la localía ante el poderoso equipo de París.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Imperdible! Así puedes ver el Athletic vs. PSG de Champions League

    El Athletic Club recibirá al París Saint-Germain en la sexta fecha de la Champions League, este partido será en Bilbao, España.

    La escuadra de los Leones llegará a este partido tras igualar 0-0 en su visita al Slavia Praga, duelo que se disputó en Praga.

    Mientras que el PSG tuvo un gran partido en casa, derrotó por marcador de 5-3 al Tottenham, duelo en el que salió expulsado Lucas Hernández, por lo que Luis Enrique no podrá contar con el defensor.

    Estos resultados colocaron al Athletic en en el lugar 27 de la clasificación, el PSG, por su parte es segundo lugar con 12 puntos, empatado con Bayern Múnich, Inter y Real Madrid.

    Horario y dónde ver el Athletic vs PSG de la Champions League

    • Fecha: El encuentro será el próximo miércoles 10 de diciembre en la cancha del Estadio de San Mamés, Bilbao.
    • Horario: Este juego dará inicio a las 14:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 15:00 horas del Este, 12:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este partido lo podrás ver a través de UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX en todo Estados Unidos.
    Athletic ClubParis Saint-GermainFutbol

