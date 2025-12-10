Athletic Club Horario y dónde ver el Athletic vs PSG de la Champions League El conjunto de los Leones quiere escalar posiciones y aprovechar la localía ante el poderoso equipo de París.

Por: Alonso Ramírez

Video ¡Imperdible! Así puedes ver el Athletic vs. PSG de Champions League

El Athletic Club recibirá al París Saint-Germain en la sexta fecha de la Champions League, este partido será en Bilbao, España.

La escuadra de los Leones llegará a este partido tras igualar 0-0 en su visita al Slavia Praga, duelo que se disputó en Praga.

Mientras que el PSG tuvo un gran partido en casa, derrotó por marcador de 5-3 al Tottenham, duelo en el que salió expulsado Lucas Hernández, por lo que Luis Enrique no podrá contar con el defensor.

Estos resultados colocaron al Athletic en en el lugar 27 de la clasificación, el PSG, por su parte es segundo lugar con 12 puntos, empatado con Bayern Múnich, Inter y Real Madrid.

Horario y dónde ver el Athletic vs PSG de la Champions League