uefa champions league Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 21 de enero La penúltima fecha de la Fase de Liga y la primera del 2026 tendrá equipos importantes con actividad.

Este miércoles 21 de enero termina la Jornada 7 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Bayer Múnich, Juventus y PSV tienen actividad.

Los partidos que más atraen los reflectores son el Juventus vs. Benfica y Newcastle vs. PSV, eso sin dejar atrás el Bayern Múnich ante Union Saint-Gilloise.

Partidos de Champions League este martes 21 de enero



Los partidos de este 21 de enero en la Champions League tendrá a varios de los considerados 'gigantes' de Europa.

Qarabag vs. Eintracht Frankfurt

Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Juventus vs. Benfica

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Newcastle vs. PSV

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Chelsea vs. Pafos

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Atalanta vs. Athletic Club