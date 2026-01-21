Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 21 de enero
La penúltima fecha de la Fase de Liga y la primera del 2026 tendrá equipos importantes con actividad.
Este miércoles 21 de enero termina la Jornada 7 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Bayer Múnich, Juventus y PSV tienen actividad.
Los partidos que más atraen los reflectores son el Juventus vs. Benfica y Newcastle vs. PSV, eso sin dejar atrás el Bayern Múnich ante Union Saint-Gilloise.
Partidos de Champions League este martes 21 de enero
Los partidos de este 21 de enero en la Champions League tendrá a varios de los considerados 'gigantes' de Europa.
- Qarabag vs. Eintracht Frankfurt
Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Juventus vs. Benfica
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Newcastle vs. PSV
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Chelsea vs. Pafos
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Atalanta vs. Athletic Club
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
El partido de Slavia Praga vs. Barcelona será transmitido en exclusiva por DAZN.