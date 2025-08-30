    Real Madrid

    Así quedó el calendario de la Champions League 2025-26

    El Real Madrid abrirá en casa ante el Marsella, mientras el Barça visitará al Newcastle y el Copenhagen recibirá al Leverkusen.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Barcelona y PSG entre rivales de los mexicanos en la Champions League

    El 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2025-26 en el que los 36 equipos descubrieron sus rivales en la Fase de Liga, pero solo hasta este sábado se conocieron oficialmente las fechas en la que se jugarán los encuentros.

    La primera jornada se disputará el 16, 17 y 18 de septiembre, formato que se instauró por primera ocasión la campaña pasada en la que los equipos disputan ocho partidos, compitiendo en un grupo único formado por 36 participantes.

    PUBLICIDAD

    En la primera jornada el Real Madrid recbirá en casa al Marsella, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle y Copenhagen de Rodrigo Huescas será local ante el Levekusen.

    Calendario del Real Madrid
    1ª Jornada (16 septiembre. Real Madrid-Marsella
    2ª Jornada (30 septiembre): Kairat Almaty - Real Madrid
    3ª Jornada (22 octubre): Real Madrid - Juventus
    4ª Jornada (4 noviembre). Liverpool - Real Madrid
    5ª Jornada (26 noviembre): Olympiacos - Real Madrid
    6ª Jornada (10 diciembre): Real Madrid - Manchester City
    7ª Jornada (20 enero): Real Madrid - Mónaco
    8ª Jornada (28 enero): Benfica - Real Madrid

    Calendario del Barcelona
    1ª Jornada (18 septiembre): Newcastle - Barcelona
    2ª Jornada (1 octubre): Barcelona - PSG
    3ª Jornada (21 octubre): Barcelona - Olympiacos
    4ª Jornada (5 noviembre): Brujas - Barcelona
    5ª Jornada (25 noviembre): Chelsea - Barcelona
    6ª Jornada (9 diciembre): Barcelona - Eintracht
    7ª Jornada (21 enero): Slavia Praga - Barcelona
    8ª Jornada (28 enero): Barcelona - Copenhague

    Calendario del Copenhagen
    1ª Jornada (18 septiembre). Copenhagen - Leverkusen
    2ª Jornada (1 octubre): Qarabag - Copenhagen
    3ª Jornada (21 octubre): Copenhague - Tottenham
    4ª Jornada (4 noviembre). Tottenham- Copenhagen
    5ª Jornada (26 noviembre): Copenhagen – Kairat Almaty
    6ª Jornada (10 diciembre): Villarreal- Copenhagen
    7ª Jornada (20 enero): Copenhagen - Napoli
    8ª Jornada (28 enero). Barcelona- Copenhagen

    PUBLICIDAD

    Los ocho mejores clasificados pasan directamente a Octavos de Final y del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que realizar un enfrentamiento de Dieciseisavos adicional a Ida y Vuelta como la edición pasada.

    Los equipos que queden por debajo del lugar 24 no tendrán posibilidad de seguir en ninguna competición europea. Como novedad, a partir de Octavos de Final se respetará el factor campo para los equipos mejor clasificados de la Fase de Liga.


    Más sobre UEFA Champions League

    1:11
    Barcelona y PSG entre rivales de los mexicanos en la Champions League

    Barcelona y PSG entre rivales de los mexicanos en la Champions League

    1 min
    Estos son los rivales de los jugadores mexicanos en UEFA Champions League

    Estos son los rivales de los jugadores mexicanos en UEFA Champions League

    2:06
    ¡Preparen palomitas! Así fue el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    ¡Preparen palomitas! Así fue el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    1 min
    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    7:31
    ¡Bombo 3 tiene rivales! Conoce más partidos en Champions League

    ¡Bombo 3 tiene rivales! Conoce más partidos en Champions League

    Relacionados:
    Real MadridBarcelonaFC Copenhagen

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX