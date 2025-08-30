Así quedó el calendario de la Champions League 2025-26

Video Barcelona y PSG entre rivales de los mexicanos en la Champions League

El 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2025-26 en el que los 36 equipos descubrieron sus rivales en la Fase de Liga, pero solo hasta este sábado se conocieron oficialmente las fechas en la que se jugarán los encuentros.

La primera jornada se disputará el 16, 17 y 18 de septiembre, formato que se instauró por primera ocasión la campaña pasada en la que los equipos disputan ocho partidos, compitiendo en un grupo único formado por 36 participantes.

En la primera jornada el Real Madrid recbirá en casa al Marsella, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle y Copenhagen de Rodrigo Huescas será local ante el Levekusen.

Calendario del Real Madrid

1ª Jornada (16 septiembre. Real Madrid-Marsella

2ª Jornada (30 septiembre): Kairat Almaty - Real Madrid

3ª Jornada (22 octubre): Real Madrid - Juventus

4ª Jornada (4 noviembre). Liverpool - Real Madrid

5ª Jornada (26 noviembre): Olympiacos - Real Madrid

6ª Jornada (10 diciembre): Real Madrid - Manchester City

7ª Jornada (20 enero): Real Madrid - Mónaco

8ª Jornada (28 enero): Benfica - Real Madrid

Calendario del Barcelona

1ª Jornada (18 septiembre): Newcastle - Barcelona

2ª Jornada (1 octubre): Barcelona - PSG

3ª Jornada (21 octubre): Barcelona - Olympiacos

4ª Jornada (5 noviembre): Brujas - Barcelona

5ª Jornada (25 noviembre): Chelsea - Barcelona

6ª Jornada (9 diciembre): Barcelona - Eintracht

7ª Jornada (21 enero): Slavia Praga - Barcelona

8ª Jornada (28 enero): Barcelona - Copenhague

Calendario del Copenhagen

1ª Jornada (18 septiembre). Copenhagen - Leverkusen

2ª Jornada (1 octubre): Qarabag - Copenhagen

3ª Jornada (21 octubre): Copenhague - Tottenham

4ª Jornada (4 noviembre). Tottenham- Copenhagen

5ª Jornada (26 noviembre): Copenhagen – Kairat Almaty

6ª Jornada (10 diciembre): Villarreal- Copenhagen

7ª Jornada (20 enero): Copenhagen - Napoli

8ª Jornada (28 enero). Barcelona- Copenhagen

Los ocho mejores clasificados pasan directamente a Octavos de Final y del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que realizar un enfrentamiento de Dieciseisavos adicional a Ida y Vuelta como la edición pasada.

Los equipos que queden por debajo del lugar 24 no tendrán posibilidad de seguir en ninguna competición europea. Como novedad, a partir de Octavos de Final se respetará el factor campo para los equipos mejor clasificados de la Fase de Liga.