Así quedó el calendario de la Champions League 2025-26
El Real Madrid abrirá en casa ante el Marsella, mientras el Barça visitará al Newcastle y el Copenhagen recibirá al Leverkusen.
El 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2025-26 en el que los 36 equipos descubrieron sus rivales en la Fase de Liga, pero solo hasta este sábado se conocieron oficialmente las fechas en la que se jugarán los encuentros.
La primera jornada se disputará el 16, 17 y 18 de septiembre, formato que se instauró por primera ocasión la campaña pasada en la que los equipos disputan ocho partidos, compitiendo en un grupo único formado por 36 participantes.
En la primera jornada el Real Madrid recbirá en casa al Marsella, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle y Copenhagen de Rodrigo Huescas será local ante el Levekusen.
Calendario del Real Madrid
1ª Jornada (16 septiembre. Real Madrid-Marsella
2ª Jornada (30 septiembre): Kairat Almaty - Real Madrid
3ª Jornada (22 octubre): Real Madrid - Juventus
4ª Jornada (4 noviembre). Liverpool - Real Madrid
5ª Jornada (26 noviembre): Olympiacos - Real Madrid
6ª Jornada (10 diciembre): Real Madrid - Manchester City
7ª Jornada (20 enero): Real Madrid - Mónaco
8ª Jornada (28 enero): Benfica - Real Madrid
Calendario del Barcelona
1ª Jornada (18 septiembre): Newcastle - Barcelona
2ª Jornada (1 octubre): Barcelona - PSG
3ª Jornada (21 octubre): Barcelona - Olympiacos
4ª Jornada (5 noviembre): Brujas - Barcelona
5ª Jornada (25 noviembre): Chelsea - Barcelona
6ª Jornada (9 diciembre): Barcelona - Eintracht
7ª Jornada (21 enero): Slavia Praga - Barcelona
8ª Jornada (28 enero): Barcelona - Copenhague
Calendario del Copenhagen
1ª Jornada (18 septiembre). Copenhagen - Leverkusen
2ª Jornada (1 octubre): Qarabag - Copenhagen
3ª Jornada (21 octubre): Copenhague - Tottenham
4ª Jornada (4 noviembre). Tottenham- Copenhagen
5ª Jornada (26 noviembre): Copenhagen – Kairat Almaty
6ª Jornada (10 diciembre): Villarreal- Copenhagen
7ª Jornada (20 enero): Copenhagen - Napoli
8ª Jornada (28 enero). Barcelona- Copenhagen
Los ocho mejores clasificados pasan directamente a Octavos de Final y del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que realizar un enfrentamiento de Dieciseisavos adicional a Ida y Vuelta como la edición pasada.
Los equipos que queden por debajo del lugar 24 no tendrán posibilidad de seguir en ninguna competición europea. Como novedad, a partir de Octavos de Final se respetará el factor campo para los equipos mejor clasificados de la Fase de Liga.