Marcus Rashford es uno de los fichajes más sonados del pasado mercado veraniego y el Barcelona empieza a ver frutos con el inglés, esto después de ganar a domicilio al Newcastle en la primera jornada de la Fase de la Liga de la Champions League.

Marcdor de 2-1 a favor de los catalanes que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, iniciaron con triunfo su aventura europea y hasta con cierta autoridad, mucha de la cual, emanó de los pies (y la cabeza) del jugador inglés.

Un pletórico St. James Park veía cómo las 'Urracas' dominaban el primer tiempo, pero todo se desvaneció en el complemento, gracias a la inspiración del jugador británico quien inició su espectáculo particular a los 58' con cabezazo prácticamente en el manchón penal tras un centro excelso de Koundé, con los de Flick se adelantaban ya en el marcador.

Eso no quedaría ahí, ya que nueve minutos después, Rashford se abrió espacio en los linderos del área, dio media vuelta para rematar cruzado y poner el balón lejos del alcance del portero Nick Pope en un golazo en verdad espectacular para los blaugrana.