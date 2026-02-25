    Juventus

    Juventus vs. Galatasaray EN VIVO: Sigue el partido de Playoffs de Champions League

    El conjunto bianconeri deberá golear al equipo turco para superar los Playoffs de Champions League.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Gol de Juventus! Locatelli abre el marcador tras un penal gigantesco

    Juventus y Galatasaray se enfrentan en Turín este miércoles 25 por el boleto a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

    En el partido de ida de los Playoffs, Juventus fue goleado 5-2 por el Galatasaray, por lo que tendrá que ganar por diferencia de cuatro goles para avanzar de ronda.

    El conjunto italiano está en un complicado momento, pues en la Serie A viene de sumar su tercer partido sin ganar tras perder 0-2 en casa ante el Como.

    Alineaciones del Juventus vs. Galatasaray de Champions League

    Juventus

    • Perin
    • Kalulu
    • Kelly
    • Gatti
    • McKennie
    • Locatelli
    • Thuram
    • Koopmeiners
    • Conceicao
    • Jonathan David
    • Kenan Yildiz

    Galatasaray

    • Cakir
    • Sallai
    • Davinson Sánchez
    • Bardacki
    • Jakobs
    • Lucas Torreira
    • Lemina
    • Noa Lang
    • Gabriel
    • Yilmaz
    • Victor Osimhen

    1' Inicia el Juventus vs. Galatasaray

    El árbitro pital el comienzo del partido de Champions League.

    37' ¡Gol de la Juventus!

    Manuel Locatelli abre el marcador con gol de penal y pone el marcador global 5-3. Juventus necesita tres goles más para hacer la hazaña.

    45' Acaba primer tiempo Juventus vs. Galatasaray

    Terminan los primeros 45 minutos de la vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.

    46' Arranca segundo tiempo Juventus vs. Galatasaray

    Se reanuda el partido en Turín para definir uno de los boletos a Octavos de Final.

