Big Data cambia su favorito para ganar la Champions tras la segunda jornada

Video ¡Hay sorpresa! Big Data cambia su favorito para ganar la Champions

Concluida la segunda jornada de la UEFA Champions League, es momento de evaluar cómo se reacomodan las expectativas, pues tras los 18 encuentros disputados se redefinieron las proyecciones estadísticas sobre quién podría alzar el trofeo en 2026.

El algoritmo predictivo de Opta, referente en este tipo de análisis, actualizó su tabla de probabilidades y los resultados dieron un giro interesante.

El gran beneficiado es el Arsenal de Mikel Arteta, que se ubica como el principal candidato con un 18% de opciones de título, superando a todos los contendientes.

En la siguiente línea figuran dos gigantes habituales: Manchester City y Bayern Munich. Los de Guardiola no pasaron del empate en Mónaco, mientras que los bávaros se impusieron con contundencia en Chipre.

España queda representada por Barcelona y Real Madrid, sexto y séptimo en la tabla. Los azulgranas, con 8,25%, todavía cerca de la élite; los blancos, pese a liderar junto al Bayern la fase liguera, apenas suman un 4,94%, reflejando dudas en su camino europeo.