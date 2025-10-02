    Arsenal

    Big Data cambia su favorito para ganar la Champions tras la segunda jornada

    Tras los 18 encuentros disputados se redefinieron las proyecciones estadísticas sobre quién podría alzar el trofeo en 2026.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Hay sorpresa! Big Data cambia su favorito para ganar la Champions

    Concluida la segunda jornada de la UEFA Champions League, es momento de evaluar cómo se reacomodan las expectativas, pues tras los 18 encuentros disputados se redefinieron las proyecciones estadísticas sobre quién podría alzar el trofeo en 2026.

    El algoritmo predictivo de Opta, referente en este tipo de análisis, actualizó su tabla de probabilidades y los resultados dieron un giro interesante.

    PUBLICIDAD

    El gran beneficiado es el Arsenal de Mikel Arteta, que se ubica como el principal candidato con un 18% de opciones de título, superando a todos los contendientes.

    Tras ellos, Liverpool, que cayó en Estambul ante el Galatasaray con penal anotado por Victor Osimhen, aparece en el segundo puesto con 14,70%. El podio lo completa el Paris Saint-Germain, revitalizado tras su triunfo por 1-2 en Barcelona, con un 13,96%.

    En la siguiente línea figuran dos gigantes habituales: Manchester City y Bayern Munich. Los de Guardiola no pasaron del empate en Mónaco, mientras que los bávaros se impusieron con contundencia en Chipre.

    España queda representada por Barcelona y Real Madrid, sexto y séptimo en la tabla. Los azulgranas, con 8,25%, todavía cerca de la élite; los blancos, pese a liderar junto al Bayern la fase liguera, apenas suman un 4,94%, reflejando dudas en su camino europeo.

    Los ingleses Chelsea y Newcastle cierran el Top 10 del algoritmo predictivo.

    Más sobre UEFA Champions League

    1 min
    Copenhague teme que Rodrigo Huescas se pierda el Mundial 2026 por lesión

    Copenhague teme que Rodrigo Huescas se pierda el Mundial 2026 por lesión

    1 min
    Doblete histórico de Erling Haaland en empate entre Manchester City y Mónaco

    Doblete histórico de Erling Haaland en empate entre Manchester City y Mónaco

    2 min
    Barcelona vs. PSG: Gonçalo Ramos hace gol en el último minuto para el triunfo en Champions League

    Barcelona vs. PSG: Gonçalo Ramos hace gol en el último minuto para el triunfo en Champions League

    6:00
    Resumen | Mónaco rescata el empate frente al Manchester City con un penal

    Resumen | Mónaco rescata el empate frente al Manchester City con un penal

    2 min
    Arsenal vence al Olympiacos y se encamina en la Champions

    Arsenal vence al Olympiacos y se encamina en la Champions

    Relacionados:
    ArsenalLiverpoolParis Saint-GermainBarcelonaReal MadridFC Bayern MünchenManchester City

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD