Guardiola dejó de trascender en competencias internacionales

"Es el Chelsea, no podemos crear más ocasiones. No es fácil. Para ser la primera Final, jugamos un buen partido. Mostramos mucho coraje y lo dimos todo. Los voy a felicitar por la gran temporada y por el gran partido que jugamos hoy", dijo el técnico tras la Final.

Guardiola consideró que el encuentro de esta tarde fue parejo y no supieron aprovechar las oportunidades que crearon, no obstante, tiene claro que tiene poco que reprochar a sus jugadores.

"Ha sido un partido muy igualado. Hemos llegado varias veces para empujar el balón y en la segunda el rival no ha salido del área. Hemos competido muy bien con un equipo muy fuerte. Me quedo con eso. No tengo nada que reprochar".