Guardiola afirma que el partido ante el Real Madrid “ya parece un derbi”

“ Siempre ha sido así, siempre. Así que no me quejo porque hemos tenido un éxito increíble lidiando con este calendario. Pero no me hagas esa pregunta de '¿es una sorpresa para ti?' porque, ya sabes, ha sucedido siempre. Siempre ha sido así. Así que lo aceptamos y no, no me quejo porque ganamos los tripletes y cuádruples así”, manifestó Guardiola.