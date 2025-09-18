    FC Copenhagen

    Copenhague vs. Bayer Leverkusen: Horario y dónde ver partido de Champions League

    Inicia la fase de liga de la edición 2025-26 de la UEFA Champions League.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Rodrigo Huescas y Copenhague debutan en Champions ante el Leverkusen!

    El mexicano Rodrigo Huescas tendrá acción en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 cuando el FC Copenhague reciba al Bayer Leverkusen en el arranque del mejor torneo a nivel de clubes.

    Huescas, titular del equipo danés y seleccionado nacional, sumará sus primeros minutos en la nueva edición del torneo el jueves 18 de septiembre a las 10:45am, hora del centro de México, 12:45pm del Este y 11:45am del Pacífico de Estados Unidos.

    PUBLICIDAD

    Si te encuentras en la Unión Americana podrás ver el partido en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com y la aplicación de TUDN.

    Pese a que Huescas asistió en el partido más reciente de la liga de Dinamarca ante Brondby, el lateral mexicano no pudo sumar una victoria, por lo que necesitarán redoblar esfuerzos para iniciar con el pie derecho en Champions ante su afición.

    HORARIO Y DÓNDE VER COPENHAGUE VS. BAYER LEVERKUSEN EN VIVO

    • Copenhague vs. Bayer Leverkusen

    • Jueves 18 de septiembre
    • 10:45am, centro de México
    • 12:45pm ET y 11:45am Pacífico EE.UU
    • UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN (solo EE.UU.)

    Más sobre FC Copenhagen

    1:15
    ¡Rodrigo Huescas y Copenhague debutan en Champions ante el Leverkusen!

    ¡Rodrigo Huescas y Copenhague debutan en Champions ante el Leverkusen!

    2 min
    Así quedó el calendario de la Champions League 2025-26

    Así quedó el calendario de la Champions League 2025-26

    1 min
    Copenhague vs. Basel: Rodrigo Huescas clasifica a la UEFA Champions League

    Copenhague vs. Basel: Rodrigo Huescas clasifica a la UEFA Champions League

    11:30
    Resumen | Manchester City gana y domina al Copenhagen en su casa

    Resumen | Manchester City gana y domina al Copenhagen en su casa

    9:53
    Resumen | Copenhague concreta su pase venciendo al Galatasaray

    Resumen | Copenhague concreta su pase venciendo al Galatasaray

    Relacionados:
    FC CopenhagenBayer 04 LeverkusenChampions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Tráiler: El dentista
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD