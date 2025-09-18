Copenhague vs. Bayer Leverkusen: Horario y dónde ver partido de Champions League

Video ¡Rodrigo Huescas y Copenhague debutan en Champions ante el Leverkusen!

El mexicano Rodrigo Huescas tendrá acción en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 cuando el FC Copenhague reciba al Bayer Leverkusen en el arranque del mejor torneo a nivel de clubes.

Huescas, titular del equipo danés y seleccionado nacional, sumará sus primeros minutos en la nueva edición del torneo el jueves 18 de septiembre a las 10:45am, hora del centro de México, 12:45pm del Este y 11:45am del Pacífico de Estados Unidos.

Si te encuentras en la Unión Americana podrás ver el partido en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com y la aplicación de TUDN.

Pese a que Huescas asistió en el partido más reciente de la liga de Dinamarca ante Brondby, el lateral mexicano no pudo sumar una victoria, por lo que necesitarán redoblar esfuerzos para iniciar con el pie derecho en Champions ante su afición.

HORARIO Y DÓNDE VER COPENHAGUE VS. BAYER LEVERKUSEN EN VIVO