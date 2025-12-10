Villarreal Champions League: se equivocan de himno y ponen el de la Europa League Los organizadores cometieron un grave error y previo al partido Villarreal vs. Copenhague colocaron el himno del otro torneo de la UEFA.

Video ¿Pero qué? Se equivocan de himno en la Champions League y ponen el de la Europa League

La UEFA Champions League no sólo se ha caracterizado por su alto nivel competitivo en Europa y su prestigio a nivel de clubes, pues su identidad también se ha basado en el himno del torneo, el cual se escucha previo al inicio de cada uno de los partidos.

Sin embargo, en esta ocasión los organizadores cometieron un grave error previo al partido entre Villarreal vs. Copenhague en el Estadio de La Cerámica donde en lugar de colocar el himno de la UEFA Champions League colocaron el de la UEFA Europa League.

Sin embargo, ninguno de los jugadores se notó consternado por lo sucedido, hasta parecía que nadie se percató de ello, por la concentración o quizás desconocimiento, pues no hubo gesticulaciones o comentarios al respecto.

Con el juego iniciado, Copenhague sorprendió a los locales con un gol de vestidor al minuto 2 por parte de Elyounoussi y con lo que prácticamente acaba con las posibilidades del Villarreal de clasificar siquiera a Playoffs de la UEFA Champions League.

Villarreal empató al minuto 47 por medio de Comesaña, pero Achouri volvió a colocar al cuadro danésen ventaja con su anotación un minuto después para el 1-2. Oluwaseyi, en menos de 10 minutos, volvió a empatar para el Submarino Amarillo con el 2-2.