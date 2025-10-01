    Futbol

    ¡Terna mexicana repite en el Mundial Sub-20!

    Las mexicanas Katia Itzel García, Karen García y Sandra Ramírez dirigirán el partido Colombia vs. Noruega.

    Por:
    Redacción.
    Katia Itzel, será la juez central.
    Imagen Mexsport.
    La tripleta mexicana conformada por Katia Itzel García, Karen García y Sandra Ramírez dirigirán el partido entre Colombia ante Noruega, de la jornada 2 del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile.

    El compromiso se llevará a cabo este jueves en la ciudad de Talca en la cancha del estadio Fiscal.

    García, Díaz y Ramírez forman parte de los nueve árbitros comisionados por la FIFA en el área de la Concacaf, en el que destacan por ser las únicas mujeres nombradas para la Copa del Mundo.

    Ellas también juegan su Copa del Mundo.

