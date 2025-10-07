    México Sub-20

    Eduardo Arce niega que México sea favorito a campeón en Mundial Sub-20

    El técnico de la Selección Mexicana juvenil dio declaraciones al finalizar el duelo ante Chile.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Eduardo Arce no cataloga a México como favorito para ganar el Mundial

    La Selección Mexicana Sub-20 goleó a Chile 4-1 para avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 Chile 2025 y su técnico Eduardo Arce dio sus impresiones.

    Tras convertirse en la segunda selección clasificada a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, el entrenador del Tri sorprendió con sus respuestas a los medios.

    Arce fue cuestionado sobre el que México Sub-20 sea favorito a ser campeón del torneo, pero el joven director técnico fue mesurado en sus palabras.

    " No pongamos etiquetas porque hay naciones muy importantes, seguiremos trabajando. Me parece un partido competo, con manejo de momentos, de tensión, ellos sueltan muchos activos y concretamos la opciones que en le primer tiempo fallamos, supimos adaptarnos y ganar el partido.

    "Sabíamos que era una motivación extra, era a lo que veníamos, salimos de un grupo complicado, nos tocó el local y hay que estar listos para lo que viene", señaló el estratega mexicano.

    IKER FIMBRES CALIFICA DE INCREÍBLE SU GOL

    " Marcar un gol en esta instancia o un Mundial es increíble, pero más contento por el triunfo y el pase a Cuartos. No sé si favoritos, pero soñamos con ser campeones del mundo, pero ahora pensamos en Cuartos de Final. Está mi familia y siempre que hago un gol o hago un logro voy con ellos porque siempre me apoyan", comentó el joven de Rayados de Monterrey.

    Video Atención a lo que dijo Iker Fimbres tras golazo en el Mundial Sub-20

