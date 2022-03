Zlatan revela que su controversial carácter está inspirado en Muhammad Ali

"El futuro está aún por escribir. No hago planes, ya veremos qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el fútbol y luego pensar que podría seguir jugando, porque entonces me arrepentiría el resto de mi vida al ver que podría haber seguido. Quiero jugar todo el tiempo que mi cuerpo me lo permita. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, por lo que de momento seguiré jugando”, sentenció.