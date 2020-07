"Pienso que si hubiera estado aquí desde el primer día habríamos ganado el Scudetto. Me divierto mucho. Después de la lesión fui a la MLS porque quería sentirme vivo. Ahora sólo quiero jugar. A mis 38 años no tengo el físico de antes, pero me siento bien.

"Sé que no puedo hacer lo que hacía con 20 años, pero actúo con inteligencia. Si no marco la diferencia, me disgusto, no estoy aquí para ser una mascota, estoy aquí para dar resultados, ayudar a los compañeros y a los 'tifosi'", dijo el nórdico.