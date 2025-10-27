    Napoli

    ¿Se pierde el Mundial 2026? Kevin De Bruyne sufre grave lesión con Napoli

    El futbolista belga de 34 años se lesionó cobrando un penal ante el Inter de Milán en la Serie A.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Se pierde el Mundial 2026? Napoli confirma grave lesión de De Bruyne

    Se encienden las alarmas para la selección de Bélgica rumbo al Mundial 2026 después de que Napoli confirmara que Kevin De Bruyne sufre una grave lesión muscular.

    El equipo italiano dio a conocer que el mediocampista belga padece una rotura grave del bíceps femoral del muslo derecho, lesión que lo dejará fuera de las canchas varios meses.

    De Bruyne, que ya comenzó su programa de rehabilitación, se lesionó el pasado fin de semana al momento de cobrar un penal al minuto 33 del partido contra el Inter de Milán.

    El belga acertó su disparo y el Napoli terminó ganando el encuentro por 3-1 para quedarse con el liderato de la Serie A tras la Jornada 8, pero la victoria le salió cara al equipo de Antonio Conte al perder a uno de sus mejores hombres.

    Napoli no dio a conocer el tiempo de baja, pero se estima que, en el peor de los casos, De Bruyne esté ausente entre tres y cuatro meses, por lo que estaría de vuelta a las canchas a más tardar en el mes de febrero.

    La selección belga busca sellar su calificación al Mundial 2026 la próxima fecha FIFA de noviembre cuando enfrente a Kazajistán y Liechtenstein.

    Bélgica lidera el Grupo J de las Eliminatorias, por lo que solo necesita ganar uno de los partidos para obtener el boleto a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que inicia el 11 de junio del 2026.

