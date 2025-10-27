Se encienden las alarmas para la selección de Bélgica rumbo al Mundial 2026 después de que Napoli confirmara que Kevin De Bruyne sufre una grave lesión muscular.

El equipo italiano dio a conocer que el mediocampista belga padece una rotura grave del bíceps femoral del muslo derecho, lesión que lo dejará fuera de las canchas varios meses.

De Bruyne, que ya comenzó su programa de rehabilitación, se lesionó el pasado fin de semana al momento de cobrar un penal al minuto 33 del partido contra el Inter de Milán.

El belga acertó su disparo y el Napoli terminó ganando el encuentro por 3-1 para quedarse con el liderato de la Serie A tras la Jornada 8, pero la victoria le salió cara al equipo de Antonio Conte al perder a uno de sus mejores hombres.

Napoli no dio a conocer el tiempo de baja, pero se estima que, en el peor de los casos, De Bruyne esté ausente entre tres y cuatro meses, por lo que estaría de vuelta a las canchas a más tardar en el mes de febrero.

La selección belga busca sellar su calificación al Mundial 2026 la próxima fecha FIFA de noviembre cuando enfrente a Kazajistán y Liechtenstein.