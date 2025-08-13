    Milan

    Santiago Gimenez jugará en Australia en partido inédito del Milan

    El mexicano participaría en un juego histórico para la Serie A, el primero que se juegue fuera de Italia.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Inédito! Santiago Gimenez jugará en Australia

    El Villarreal vs. Barcelona no sería el único partido de esta temporada que se juegue fuera del país de la liga a la que pertenecen (LaLiga de España), pues el Milan de Santiago Gimenez también jugaría un partido de la Serie A en el exterior.

    Esta semana fue tendencia la noticia de que la Real Federación Española de Futbol (RFEF) aprobó que el partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona se juegue el próximo 20 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

    Sin embargo, no son los primeros equipos en solicitar a su federación un cambio de sede fuera de su país, ya que el Milan y el Como de la Serie A lo hicieron con la Federación Italiana de Futbol (FIGC) para jugar su segundo enfrentamiento de la temporada en Perth, Australia.

    La FIGC les dio el visto el bueno el pasado mes de julio y la solicitud fue trasladada a la UEFA y FIFA, quienes tienen la última palabra. Lo mismo pasó con la RFEF para el partido Villarreal vs. Barcelona, lo que causó la oposición del Real Madrid.

    El duelo entre Milan y Como es válido para la Jornada 24 de la Serie A y está programado a disputarse el 6 de febrero del 2026.

    El partido tendría que realizarse en el Estadio de San Siro, pero ese día se llevará a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.

    En caso de que la UEFA y FIFA aprueben la solicitud del Milan, veremos jugar al mexicano Santiago Gimenez por primera vez en Australia.

    Video ¡Teme por el futbol! Real Madrid carga contra partido de LaLiga en Miami

