Johan Vásquez gana duelo a Santiago Gimenez en partido entre Genoa vs. Milan
El delantero mexicano inició de titular y salió a los 67 minutos.
Los mexicanos Johan Vásquez y Santiago Gimemez se enfrentaron en la penúltima jornada de la Serie A, pero fue el capitán del Genoa quien ganó el duelo, pese a perder en el marcador ante el AC Milan.
Los seleccionados mexicanos fueron titulares, pero solo uno pesó en la cancha: el eterno capitán y defensa central del cuadro genovés.
El Milan inició ganando con el tanto de Nkuku a los 49 minutos y de penal. Sería hasta 10 minutos del final que los rossoneri aumentarían la ventaja a dos goles con el disparo de Athekame, ya sin Santiago Gimenez en la cancha, quien salió a los 67 minutos.
Johan Vásquez le dio un poco de esperanza a Genoa cinco minutos después del segundo gol del Milan gracias a una jugada confusa en el área que el central punteó a primer poste.
Pese al esfuerzo, Genoa perdió y está a una jornada de sellar una temporada para el olvido donde aparece hasta el momento en el lugar 14.
Por su parte, Santiago Gimenez podría vivir sus últimos minutos con el Milan en el 2026 tras los reportes en Europa que sugieren su salida tras el verano al no haber rendido lo que se esperaba tras la serie de lesiones.