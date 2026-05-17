Milan Johan Vásquez gana duelo a Santiago Gimenez en partido entre Genoa vs. Milan El delantero mexicano inició de titular y salió a los 67 minutos.

Video Johan Vásquez gana duelo a Santiago Gimenez con gol en el Genoa vs. Milan

Los mexicanos Johan Vásquez y Santiago Gimemez se enfrentaron en la penúltima jornada de la Serie A, pero fue el capitán del Genoa quien ganó el duelo, pese a perder en el marcador ante el AC Milan.

Los seleccionados mexicanos fueron titulares, pero solo uno pesó en la cancha: el eterno capitán y defensa central del cuadro genovés.

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El Milan inició ganando con el tanto de Nkuku a los 49 minutos y de penal. Sería hasta 10 minutos del final que los rossoneri aumentarían la ventaja a dos goles con el disparo de Athekame, ya sin Santiago Gimenez en la cancha, quien salió a los 67 minutos.

Johan Vásquez le dio un poco de esperanza a Genoa cinco minutos después del segundo gol del Milan gracias a una jugada confusa en el área que el central punteó a primer poste.

Pese al esfuerzo, Genoa perdió y está a una jornada de sellar una temporada para el olvido donde aparece hasta el momento en el lugar 14.