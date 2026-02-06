    Raúl Jiménez

    Antonee Robinson elogia a Raúl Jiménez pese a rivalidad entre México y Estados Unidos

    Este compañero estadounidense del goleador del Tri confiesa su sentir.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Rivalidad México-USA afecta? Compañero de Raúl Jiménez se destapa


    Antonee Robinson, compañero de Raúl Jiménez en el Fulham y rival a nivel selecciones con Estados Unidos, detalló cómo es la relación con el goleador del Tri de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    PUBLICIDAD

    En entrevista para NBC Sports, Robinson fue cuestionado sobre si la rivalidad en el futbol entre México y Estados Unidos afecta en algo su día a día con Raúl Jiménez en el vestidor del equipo de la Premier League.

    "Es una situación molesta", respondió Robinson con humor.

    Más sobre Raúl Jiménez

    ¿Rivalidad México-USA afecta? Compañero de Raúl Jiménez se destapa
    1:37

    ¿Rivalidad México-USA afecta? Compañero de Raúl Jiménez se destapa

    Premier League
    Raúl Jiménez llega a 200 goles y hace historia desde los 12 pasos en la Premier
    1:40

    Raúl Jiménez llega a 200 goles y hace historia desde los 12 pasos en la Premier

    Premier League
    Raúl Jiménez llega a 200 goles y hace historia desde el punto penal en la Premier
    1 mins

    Raúl Jiménez llega a 200 goles y hace historia desde el punto penal en la Premier

    Premier League
    Raúl Jiménez marca ante el United en la Premier y llega a cifra histórica
    1:16

    Raúl Jiménez marca ante el United en la Premier y llega a cifra histórica

    Premier League
    Raúl Jiménez anota golazo frente al Manchester United en la Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez anota golazo frente al Manchester United en la Premier League

    Premier League
    Raúl Jiménez se gana los aplausos en Fulham por ¿firmar playera del América?
    1 mins

    Raúl Jiménez se gana los aplausos en Fulham por ¿firmar playera del América?

    Premier League
    ¿Mensaje oculto? Raúl Jiménez explica por qué festejó así su gol con Fulham
    1 mins

    ¿Mensaje oculto? Raúl Jiménez explica por qué festejó así su gol con Fulham

    Premier League
    Raúl Jiménez marca su quinto gol de la temporada en la Premier League
    1:31

    Raúl Jiménez marca su quinto gol de la temporada en la Premier League

    Premier League
    Gol de Raúl Jiménez en el Fulham vs. Chelsea de la Premier League
    2 mins

    Gol de Raúl Jiménez en el Fulham vs. Chelsea de la Premier League

    Premier League
    Guiño del Liverpool a Raúl Jiménez tras su asistencia de ensueño
    1:15

    Guiño del Liverpool a Raúl Jiménez tras su asistencia de ensueño

    Premier League

    "Porque incluso antes de que fichara con el Fulham, pese a jugar contra México durante tantos años, siempre fue uno de los jugadores que nunca me molestó.

    "Obviamente es un jugador de élite, pero por la férrea rivalidad que tenemos con ellos --no quiero decir que él no sienta la rivalidad-- nunca fue tan molesto como llegan a ser el resto de los jugadores (de México)

    "Cuando lo ficharon me di cuenta de que es un tipo muy amable, un gran compañero y al resto le agrada", comentó el seleccionado de Estados Unidos.

    ROBINSON DESTACA COMPROMISO DE RAÚL JIMÉNEZ

    Antonee, quien es muy probable que forme parte de la lista definitiva de Mauricio Pochettino, destacó el compromiso de Raúl Jiménez y habló de la presión de ser uno de los anfitriones del Mundial 2026.

    "Cuando estaba en su mejor momento con los Wolves para mí era uno de los mejores delanteros de Europa.

    "Se repuso de una terrible lesión, tuvo que aguantar una racha sin anotar, llegó aquí, recuperó su nivel y su comprimiso con el equipo es increíble, siempre lo pone por delante. Es el tipo de jugadores que quiero a mi lado".

    Sobre la presión que existe sobre la Selección de Estados Unidos como principal anfitrión de la Copa del Mundo, Robinson se dijo cómodo afrontando el desafío.

    "Creo que es presión y motivación. Me gusta estar bajo presión, estoy seguro que si los demás chicos pueden verlo como un empujón anímico, bienvenido. No creo que no lo vean como tal jugando en casa en quizás el torneo deportivo más grande del mundo".

    Relacionados:
    Raúl JiménezFulhamAntonee Robinson

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX