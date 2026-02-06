Raúl Jiménez Antonee Robinson elogia a Raúl Jiménez pese a rivalidad entre México y Estados Unidos Este compañero estadounidense del goleador del Tri confiesa su sentir.

Antonee Robinson, compañero de Raúl Jiménez en el Fulham y rival a nivel selecciones con Estados Unidos, detalló cómo es la relación con el goleador del Tri de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En entrevista para NBC Sports, Robinson fue cuestionado sobre si la rivalidad en el futbol entre México y Estados Unidos afecta en algo su día a día con Raúl Jiménez en el vestidor del equipo de la Premier League.

"Es una situación molesta", respondió Robinson con humor.

"Porque incluso antes de que fichara con el Fulham, pese a jugar contra México durante tantos años, siempre fue uno de los jugadores que nunca me molestó.

"Obviamente es un jugador de élite, pero por la férrea rivalidad que tenemos con ellos --no quiero decir que él no sienta la rivalidad-- nunca fue tan molesto como llegan a ser el resto de los jugadores (de México)

"Cuando lo ficharon me di cuenta de que es un tipo muy amable, un gran compañero y al resto le agrada", comentó el seleccionado de Estados Unidos.

ROBINSON DESTACA COMPROMISO DE RAÚL JIMÉNEZ

Antonee, quien es muy probable que forme parte de la lista definitiva de Mauricio Pochettino, destacó el compromiso de Raúl Jiménez y habló de la presión de ser uno de los anfitriones del Mundial 2026.

"Cuando estaba en su mejor momento con los Wolves para mí era uno de los mejores delanteros de Europa.

"Se repuso de una terrible lesión, tuvo que aguantar una racha sin anotar, llegó aquí, recuperó su nivel y su comprimiso con el equipo es increíble, siempre lo pone por delante. Es el tipo de jugadores que quiero a mi lado".

Sobre la presión que existe sobre la Selección de Estados Unidos como principal anfitrión de la Copa del Mundo, Robinson se dijo cómodo afrontando el desafío.