El Manchester City de Pep Guardiola tendrá cambio de portero esta temporada al hacer oficial la llegada de Gianluigi Donnarumma y la salida de Ederson.

El club inglés fichó al arquero italiano de 26 años con un contrato de cinco temporadas, hasta junio del 2025, y le pagó al PSG cerca de 30 millones de euros.

Cabe recordar que, Donnarumma no quería salir del Paris Saint-Germain, fue el técnico Luis Enrique quien decidió optar por otro tipo de portero con el fichaje de Lucas Chevalier y excluyó al italiano de su convocatoria para la Supercopa de Europa.

“Haber fichado por el Manchester City es un momento muy especial y de gran orgullo para mí”, comentó Donnarumma en palabras para el sitio web del club.

“Me uno a una plantilla repleta de talento de talla mundial, liderada por uno de los mejores entrenadores de la historia del futbol: Pep Guardiola. Este es un club al que a todos los jugadores del mundo les encantaría unirse”, agregó.

Ederson será compañero de Edson Álvarez en Turquía

Por su parte, el portero brasileño Ederson, de 32 años, fichó con el Fenerbahce turco donde será compañero del mexicano Edson Álvarez.

El Fenerbahce pagó cerca de 11 millones de euros al Manchester City por Ederson que firmó un contrato por tres años, hasta junio del 2028.

Ederson se marchó del City tras hacer historia al haber ganado 18 títulos en ocho años: seis Premier League, cuatro Copas de la Liga, tres Community Shields, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El brasileño empató el récord del exjugador del Liverpool, Bruce Grobbelaar, al ser los únicos porteros en ganar seis títulos de liga de la máxima categoría del futbol inglés.