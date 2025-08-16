La afición de los Wolves honra a Diogo Jota con espectacular tifo

Video ¡Se enchina la piel! El minuto de silencio en Anfield en memoria de Diogo Jota

La primera jornada de la Premier League estuvo marcada por un emotivo homenaje a Diogo Jota, exjugador del Wolverhampton, donde dejó una huella imborrable antes de fichar por el Liverpool en 2020.

Previo al duelo entre los Wolves y el Manchester City este sábado en el Molineux, l a afición local desplegó un tifo gigante con la imagen del delantero portugués vestido con la camiseta naranja y el mensaje: “Te recordaremos cuando camines por campos de oro”.

PUBLICIDAD

El gesto fue acompañado por aplausos desde el terreno de juego, en un ambiente cargado de emoción.

El reconocimiento no se detuvo ahí. Al minuto 18, número que portó Jota durante su estancia en el club, todo el estadio protagonizó una ovación que resonó en las gradas como muestra de cariño y respeto hacia el futbolista.

Diogo Jota defendió los colores del Wolverhampton durante tres temporadas, en las que disputó 131 encuentros y marcó 44 goles, consolidándose como una de las figuras más recordadas por la afición.

Diogo Jota y su hermano André Silva, que fallecieron hace unas semanas en un accidente, también recibieron un gran homenaje el viernes de parte de la afición de l Liverpool previo y durante su partido contra el Bournemouth.