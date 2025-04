"En el mundo del fútbol no se puede decir que nunca se venderá a nadie, pero no venderíamos a Wirtz por menos de 150 millones . Me lamento haber hablado hace un tiempo y haberlo tasarlo en 150 millones. Para nosotros no tiene precio", aseguró Fernando Carro para diario Marca.

¿POR QUÉ SE VA KEVIN DE BRUYNE DEL MANCHESTER CITY?

"El futbol me ha traído a todos ustedes y a esta ciudad. Seguir mi sueño, sin saber que este tiempo me cambiaría la vida. Esta ciudad, este club y esta gente me lo ha dado todo. No he tenido otra opción que dar lo mejor de mí, y saben qué, lo hemos ganado todo. Nos guste o no, es momento de decir adiós. Manchester siempre estará en el pasaporte de mis hijos y, sobre todo, en nuestros corazones. Esta siempre será nuestra casa. Toda historia llega a un final, pero este ha sido definitivamente el mejor capítulo", añadió.