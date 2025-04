Kevin De Bruyne anuncia que dejará el Manchester City

"El futbol me ha traído a todos ustedes y a esta ciudad. Seguir mi sueño, sin saber que este tiempo me cambiaría la vida. Esta ciudad, este club y esta gente me lo ha dado todo. No he tenido otra opción que dar lo mejor de mí, y saben qué, lo hemos ganado todo. Nos guste o no, es momento de decir adiós. Manchester siempre estará en el pasaporte de mis hijos y, sobre todo, en nuestros corazones. Esta siempre será nuestra casa. Toda historia llega a un final, pero este ha sido definitivamente el mejor capítulo", añadió.