    Raúl Jiménez

    DT de Tottenham tunde a Raúl Jiménez: "Es un tramposo"

    Igor Tudor consideró que el delantero mexicano cometió una falta que cambio el rumbo del juego.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video DT del Tottenham tilda de tramposo a Raúl Jiménez

    El estratega del Tottenham, Igor Tudor, ‘explotó’ en conferencia de prensa contra Raúl Jiménez y lo tildó de tramposo tras la derrota que sufrió ante el Fulham.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Raúl Jiménez

    Polémica con Raúl Jiménez en triunfo del Fulham contra Tottenham
    1 mins

    Polémica con Raúl Jiménez en triunfo del Fulham contra Tottenham

    Premier League
    Raúl Jiménez lo confiesa: este es su secreto para anotar penales
    1:18

    Raúl Jiménez lo confiesa: este es su secreto para anotar penales

    Premier League
    Raúl Jiménez revela su secreto en Fulham para anotar penales
    1 mins

    Raúl Jiménez revela su secreto en Fulham para anotar penales

    Premier League
    Raúl Jiménez se mete el top 5 de goleadores del Fulham en Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez se mete el top 5 de goleadores del Fulham en Premier League

    Premier League
    Raúl Jiménez entra en la historia de la Premier League con penales anotados
    2 mins

    Raúl Jiménez entra en la historia de la Premier League con penales anotados

    Premier League
    Raúl Jiménez y la última vez que falló un penal en su carrera profesional
    1 mins

    Raúl Jiménez y la última vez que falló un penal en su carrera profesional

    Premier League
    Raúl Jiménez ya es histórico en Europa, y esta es la razón
    1:27

    Raúl Jiménez ya es histórico en Europa, y esta es la razón

    Premier League
    Raúl Jiménez: Dos goles de mucha clase vs. Sunderland
    1:24

    Raúl Jiménez: Dos goles de mucha clase vs. Sunderland

    Premier League
    Raúl Jiménez firma la mejor actuación en lo que va de la temporada de la Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez firma la mejor actuación en lo que va de la temporada de la Premier League

    Premier League
    Raúl Jiménez nombra al América y deja mensaje a Chivas desde Inglaterra
    1:16

    Raúl Jiménez nombra al América y deja mensaje a Chivas desde Inglaterra

    Premier League

    Y es que el técnico croata consideró que el mexicano cometió una clara falta en el primer gol que marcó el rumbo del partido.

    “Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirían que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello. No se trata de un duelo normal cuando él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón”

    Es ridículo no pitar la falta, porque las consecuencias son demasiado importantes, no es una falta pequeña en el centro del campo, es un gol después. Pero hay una lógica, si el gol es porque él se aprovecha, sin pensar en el fútbol, no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa. Así que hizo trampa al jugador empujándolo y ellos marcaron el gol. Así que hay una lógica, es hacer trampa y hay falta”, mencionó el técnico de Tottenham.

    La jugada que desató la polémica se dio a los 6 minutos luego de que Raúl Jiménez empujara a un defensor, que no pudo rechazar el balón, para que instantes después el Fulham se adelantara en el marcador.

    Incluso dicha acción fue revisada en el VAR, pero consideraron que no había falta y el gol contó para el 1-0. El resultado final del encuentro fue 2-1 del Fulham sobre el Tottenham que en la parte baja de la Premier League.

    Video Raúl Jiménez escala en Fulham y ya huele el Top histórico
    Relacionados:
    Raúl JiménezFulhamIgor TudorTottenham Hotspur

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX