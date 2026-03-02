Raúl Jiménez DT de Tottenham tunde a Raúl Jiménez: "Es un tramposo" Igor Tudor consideró que el delantero mexicano cometió una falta que cambio el rumbo del juego.

El estratega del Tottenham, Igor Tudor, ‘explotó’ en conferencia de prensa contra Raúl Jiménez y lo tildó de tramposo tras la derrota que sufrió ante el Fulham.

Y es que el técnico croata consideró que el mexicano cometió una clara falta en el primer gol que marcó el rumbo del partido.

“Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirían que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello. No se trata de un duelo normal cuando él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón”

“ Es ridículo no pitar la falta, porque las consecuencias son demasiado importantes, no es una falta pequeña en el centro del campo, es un gol después. Pero hay una lógica, si el gol es porque él se aprovecha, sin pensar en el fútbol, no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa. Así que hizo trampa al jugador empujándolo y ellos marcaron el gol. Así que hay una lógica, es hacer trampa y hay falta”, mencionó el técnico de Tottenham.

La jugada que desató la polémica se dio a los 6 minutos luego de que Raúl Jiménez empujara a un defensor, que no pudo rechazar el balón, para que instantes después el Fulham se adelantara en el marcador.

Incluso dicha acción fue revisada en el VAR, pero consideraron que no había falta y el gol contó para el 1-0. El resultado final del encuentro fue 2-1 del Fulham sobre el Tottenham que en la parte baja de la Premier League.