Frank Lampard se declara en contra del plan de regreso de la Premier League

Para Frank Lampard , entrenador del Chelsea , el plan de reanudación que está diseñando la Premier League no es correcto y lo calificó de "injusto".

La liga inglesa planea invertir 36 mil libras esterlinas (45 mil dólares) para comprar máquinas que pueden hacer hasta siete pruebas diagnósticas de coronavirus diarias, algo que no es correcto tomando en cuenta a los trabajadores de la salud, indicó el DT.

"Desconozco la cantidad de pruebas que se le realizan los empleados del Servicio Nacional de Salud, gente que está trabajando increíblemente en este tiempo. No creo que sea justo, no sólo para mí sino para mucha gente, si no nos aseguráramos primero de que la gente que está en la primera línea de batalla se analice con prioridad", apuntó.