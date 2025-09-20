Figura del Chelsea cambia el futbol y apunta a los Olímpicos…pero en atletismo

Video Crack del Chelsea cambia el futbol y apunta a los Olímpicos…pero en atletismo

Mijailo Mudryk, alguna vez considerado la joya del futbol ucraniano, sorprendió al mundo deportivo al anunciar que dejará el balón para dedicarse al atletismo.

El exjugador del Chelsea, apartado de las canchas por una sanción de dopaje, se ha fijado como objetivo competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como velocista del equipo nacional de Ucrania.

Mudryk llegó a Stamford Bridge en enero de 2023 como una de las apuestas más ambiciosas del club londinense, que pagó cerca de 100 millones de euros al Shakhtar Donetsk.

Su debut estuvo marcado por un registro de velocidad de 36,67 km/h, cifra que lo colocó entre los futbolistas más rápidos de la Premier League.

Sin embargo, en abril de 2025 su carrera dio un giro inesperado. Tras un control antidopaje, la FA confirmó el positivo del jugador por una sustancia prohibida. El Chelsea rescindió su contrato de inmediato, truncando un proyecto que apuntaba a largo plazo.