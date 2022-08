Cristiano tomó venganza con exjugador y le negó el saludo en vivo

Hace unas semanas Carragher dijo lo siguiente sobre el equipo dirigido por Erik Ten Hag y con los clubes potenciales para el crack luso. “Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo, ni Ten Hag. Y el vestuario no estoy muy seguro. Tiene 37 o 38 años. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo. No puedes tener a un jugador estrella dirigiendo todo”, dijo el exjugador del Liverpool sobre CR7.