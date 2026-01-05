    Manchester United

    Manchester United despide a Rúben Amorim tras prolongada crisis de resultados

    Los malos resultados y la falta de evolución deportiva precipitaron la salida del técnico portugués de Old Trafford tras 14 meses.

    Por:Jaime Bernal
    El Manchester United anunció este lunes la destitución del técnico portugués Rúben Amorim, una decisión tomada tras una serie de resultados adversos que prolongaron la crisis deportiva del club y que terminaron por agotar la paciencia de la directiva.

    Amorim llegó a Old Trafford en noviembre de 2024 procedente del Sporting de Portugal con la misión de iniciar un nuevo proyecto, pero su gestión desembocó en la peor campaña liguera del United en la era Premier League, al finalizar en la decimoquinta posición la temporada pasada.

    El balance incluyó eliminaciones prematuras en la FA Cup y la Copa de la Liga, así como una derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham Hotspur, resultado que dejó al club fuera de competiciones europeas por primera vez desde 2014.

    Lejos de revertir la tendencia en el presente curso, el equipo se mantiene quinto con 31 puntos, a 17 del liderato, tras empatar el domingo ante el Leeds United. Ese resultado cerró una racha de cinco partidos con solo una victoria, detonante inmediato del cese.

    Durante su etapa, el United mostró escasa evolución respecto al ciclo de Erik ten Hag, mientras Amorim fue cuestionado por su insistencia en un sistema 4-3-3 que no terminó de adaptarse al plantel. Pese al respaldo económico de la directiva, con cerca de 200 millones de euros invertidos en refuerzos, el equipo no encontró estabilidad ni identidad.

    El club deberá ahora asumir el pago del finiquito del entrenador, cuyo contrato expiraba en 2027, en otro capítulo de la prolongada inestabilidad que vive el United desde la salida de Alex Ferguson.

