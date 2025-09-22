Video Fan promete no cortarse el cabello hasta que el Man United haga esto

La crisis de trofeos, relevancia y estabailidad que vive el Manchester United desde hace años ha obligado a un fanático a dejarse crecer el cabello hasta que el equipo sume una racha de victorias.

Frank Ilett, oriundo de Oxford y con residencia en España, se hizo viral el fin de semana en el partido entre el United y Chelsea celebrado en el Old Trafford al confesar que lleva meses sin visitar al peluquero por culpa del equipo de sus amores.

El ferviente seguidor prometió cortarse la cabellera cuando el Man U sume cinco victorias consecutivas, algo que no logra desde el 5 de octubre de 2024, es decir, hace casi un año.

En entrevista para la BBC, Ilett confesó que lo más cerca que ha estado de cortar, literalmente, su racha fue en enero cuando los Red Devils ganaron tres partidos al hilo, pero después cayeron ante Crystal Palace en febrero.

"El final perfecto sería que uno de los jugadores me lo cortara en Old Trafford", confesó.