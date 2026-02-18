    Cristiano Ronaldo

    ¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr por la Copa AFC?

    El delantero portugués fue el ausente en el partido desu equipo en la Vuelta de los Octavos de Final.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¿Huelga o lesión? La razón por la que Cristiano Ronaldo no jugó hoy

    Cristiano Ronaldo otra vez se ausentó con Al-Nassr como pasó hace unas semanas, esto en el partido de Octavos de Final de la Copa AFC ante FK Arkadag.

    La no presencia del Bicho generaron otra vez rumores sobre algún tipo de enojo, molestia o huelga como acontenció, pero nada de esto es verdad, ni siquiera de una posible lesión.

    LA RAZÓN DE LA AUSENCIA DE CRISTIANO RONALDO


    Cristiano Ronaldo, a pesar de que Al-Nassr jugaba en casa, ni siquiera fue convocado por el técnico Jorge Jesús para este compromiso de Vuelta tras haber ganado la Ida por 1-0.

    CR7 sigue su camino a los mil goles en su carrera y el fin de semana anotó, pero todo viene a raíz de una decisión técnica del entrenador lusitano del club.

    Jorge Jesús prefirió darle descanso al Bicho este miércoles de cara al partido ante Al-Hazm de la Liga de Arabia Saudita el siguiente sábado y más, por la lucha en el título contra Al-Hilal, para así dejar de lado toda la polémica con el fondo de inversores.

    Esto también viene de cara al Mundial 2026, donde se espera que Cristiano Ronaldo pueda llegar en óptimas condiciones y no desgastado por tantos partidos, más por los 41 años que recién cumplió CR7 el pasado 5 de febrero.

