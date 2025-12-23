Mundial 2026 Los partidos que Lionel Messi puede jugar en México en el 2026 El astro argentino Lionel Messi estaría muy cerca de pisar una cancha mexicana de cara al Mundial de 2026.

Video ¿Messi jugará en México? Ojo, aquí los detalles

Uno de los jugadores que más arrastre causa a nivel mundial es sin duda Lionel Messi, quien si bien ya han pasado sus mejores años donde encontró su máximo nivel, aún es capaz de dar cátedras de magia cuando toca un balón.

El astro argentino tiene seguidores en cualquier parte del mundo y México no es la excepción, donde sus fanáticos sueñan con verlo jugar en alguna de las canchas del futbol mexicano, ya sea representando a su selección o enfundado en la del Inter Miami.

PUBLICIDAD

Es un sueño que pocos han podido cumplir y que solamente se ha dado en una ocasión de manera oficial, durante la edición 2024 de la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando Messi, enrolado en su equipo de la MLS, disputó un encuentro ante Monterrey en el Gigante de Acero, donde sucumbieron 3-1 y el argentino se fue en blanco.

Para el Mundial de 2026 la esperanza de muchos se basaba en que alguno de los partidos de la albceleste se jugara en territorio mexicano, sin embargo, eso no va a poder ser posible, ya que en ninguna de las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda el encuentro se jugaría en alguna de las tres sedes con que se cuentan.

Sin embargo, para satisfacción de todos los seguidores de Lionel Messi, sí habría una posibilidad de verlo jugar un una cancha mexicana, aunque no sea precisamente en el Mundial de 2026, sino con la casaca del Inter Miami y en la Concacaf Champions Cup, donde muy posiblemente su equipo se mediría al América de la Liga MX.

La oportunidad de verlo jugar en la Ciudad de México se daría si las Águilas ganan su respectivo compromiso contra el Olimpia de Honduras y después repiten con triunfo en Octavos se verían las caras con Messi; claro está, siempre y cuando este también gane su boleto a los Cuartos de Final.