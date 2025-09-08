El Tri llega a Nashville para enfrentar a Corea del Sur

La Selección Mexicana arriba a Nashville para enfrentar a Corea del Sur
Los comandados por Javier Aguirre preparan su último compromiso de esta Fecha FIFA luego del empate ante Japón también en amistoso.
Luego de el empate registrado ante Japón en la ciudad de Oakland, la Selección Mexicana se trasladó a la ciudad de Nashville, Tennessee en los Estados Unidos, para enfrentar su último compromiso de esta Fecha FIFA de septiembre.
El rival en turno de los comandados por Javier Aguirre será Corea del Sur, que llega luego de haberse impuesto al combinado de Estados Unidos, también en amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
A su llegada al hotel de concentración para este importante compromiso, la Selección Mexicana lo hizo de forma discreta, en silencio y bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que la afición Tricolor no pudo acercarse a los jugadores.
El cuadro mexicano llevaba tres victorias consecutivas antes del empate ante Japón, sin embargo, ante Corea del Sur, en el Geodis Park, se buscará mejorar y recortar terreno rumbo a la Copa del Mundo, para la que ya solamente faltan 277 días.