Video El Tri llega a Nashville para enfrentar a Corea del Sur

Luego de el empate registrado ante Japón en la ciudad de Oakland, la Selección Mexicana se trasladó a la ciudad de Nashville, Tennessee en los Estados Unidos, para enfrentar su último compromiso de esta Fecha FIFA de septiembre.

A su llegada al hotel de concentración para este importante compromiso, la Selección Mexicana lo hizo de forma discreta, en silencio y bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que la afición Tricolor no pudo acercarse a los jugadores.