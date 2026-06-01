Mundial 2026 Corea del Sur sufre sensible baja a días del Mundial 2026 El rival de la Selección Mexicana perdió a una de sus figuras durante el amistoso ante Trinidad y Tobago.

Video Rival de México pierde a jugador clave previo al Mundial 2026

A unos días del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Corea del Sur recibió una dura noticia al confirmarse la baja, por lesión, de Cho Yu-min tras el partido amistoso ante Trinidad y Tobago del pasado fin de semana.

El defensor central sufrió una rotura parcial de la fascia plantal lo que le impedirá jugar el Mundial 2026 ya que el tiempo de recuperación es de ocho semanas.

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Yu-min había saltado como titular, pero en la segunda parte del encuentro ante los trinitarios sintió molestias y tuvo que abandonar el partido, y ahora regresará a Corea para su rehabilitación

Su lugar será ocupado por Cho Wi-Je, jugador que estaba concentrado con Corea del Sur y que se encontraba en la lista preliminar del combinado asiatico.

Corea del Sur debutará en el Mundial 2026 frente a Chequia el próximo 11 de junio en el estadio Guadalajara, para después chocar contra la Selección Mexicana y cerrar la fase de grupos ante Sudáfrica.