PAOK Salónica vs. AEK Atenas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la Liga de Grecia
Jorge Sánchez podría hacer su debut en la Jornada 21 con el PAOK; Orbelín titular con AEK.
El partido entre PAOK Salónica y AEK Atenas de Jornada 21 de la Super Liga de Grecia enfrentará a dos seleccionados mexicanos que luchan por un lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Por una parte, Orbelín Pineda, indiscutido titular con el AEK Atenas, busca seguir su racha de buenos partidos de cara a los juegos amistosos de Selección de México previo al Mundial 2026 y ser considerado por el Vasco para la convocatoria definitiva.
Del otro lado, Jorge Sánchez la tiene más complicada, ya que el lateral recientemente dejó la Liga MX para regresar al futbol de Europa con el PAOK Salónica que pelea el liderato de su grupo y podría debutar este domingo 15 de febrero.
SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO
Marcador al descanso PAOK 0-0 AEK.
SE FUE MEDIA HORA DEL PRIMER TIEMPO
El marcador sigue si moverse entre PAOK y AEK 0-0.
PENAL FALLADO POR GIAKOUMAKIS
A los 12 minutos, el exdelantero de Cruz Azul, Giorgos Giakoumakis falló la pena máxima para AEK.
INICIA EL PARTIDO
Marcador PAOK Salónica 0-0 AEK Atenas
ALINEACIONES DEL PARTIDO PAOK SALÓNICA VS. AEK ATENAS
Jorge Sánchez podría hacer su debut en Grecia con el PAOK este domingo días después del fichaj del lateral mexicano. Sánchez aparece en la banca, por lo que sus primeros minutos podrían ser una realidad.
Alineación de PAOK Salónica
- Pavlenka
- Kenny
- Kedziora
- Michaildis
- Baba
- Zafeiris
- Meite
- Zivkovic
- Taison
- Chatsidis
- Giakoumakis
Alineación AEK Atenas
- Strakosha
- Moukoudi
- Pilios
- Rota
- Relvas
- Gacinovic
- Koita
- Orbelín Pineda
- Marin
- Jovic
- Varga