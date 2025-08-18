Video El mejor consuelo para Neymar tras sus lágrimas por la goleada

Neymar conmovió a los aficionados no solo por sus lágrimas que le dieron la vuelta al mundo tras la dolorosa goleada al Santos en el Brasileirao, sino también por el pantallazo que compartió horas después.

Luego de que el exjugador del Barcelona y PSG se hiciera viral por su llanto tras la derrota ante Vasco da Gama, Neymar compartió el mensaje que su hijo le mandó vía WhatsApp para consolarlo.

"Buenas noches, papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, siempre estaré a tu lado para apoyarte.

"Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y seguirás haciendo.

"Nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen o saben quién eres. No uses la derrota de hoy como un fracaso, en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer", se lee en parte del emotivo mensaje.